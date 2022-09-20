蔡總統日前在東部發生震災後，與花東縣長連線卻讓人乾等兩小時，致詞完就快閃。國民黨立委李貴敏批評，是給藍營縣市差別待遇嗎？防災會議不理花東，過去開防疫會議也獨漏雙北，綠營心中只有選舉沒有人民。

李貴敏說，防災會議讓兩縣市代表乾等也就算了，綠營高官致詞完後立即閃人，對線上受災縣市代表們視若無睹，而遭網民砲轟冷血，是什麼狀況？行政院及各部會職掌祗有「致詞」嗎？災情慘重綠營高官看不見嗎？

李貴敏指出，這已經不是首例，也不用拿工作人員問題搪塞。記得今年四月間，當陳時中貿然宣布啟動「新台灣模式」防疫機制，全國民眾一頭霧水，結果中央召開防疫會議，民進黨百里侯到了好多人，但當時疫情最慘烈的台北市與新北市卻沒有受邀？當時防疫會議獨漏雙北的記憶猶新，如今的防災會議再次驗證民進黨政府心中祗有政治，而沒有人民？

李貴敏批評，明明是災變會議，明明花東受創慘重且需要中央及各縣市馳援，但高官們簡單交代兩句就離開，不理花東兩縣市長有甚麼需求？花東不需要中央政府立即救援和應變嗎？花東地區民眾沒繳國稅嗎？防災應變機制變成了秀場？為什麼蘇揆和綠營高官們對善盡義務的國人如此不屑一顧？又置受災區域人民權益於何地？

李貴敏感嘆，花東民眾做錯了甚麼事，竟遭民進黨高官們的如此漠視？台北市與新北市民又招誰惹誰？陳時中與民進黨政府竟如此不把雙北市民放在眼裡？不論災變會議、防疫會議，討論主題不都是必要的援助和因應措施嗎？再怎麼不歡迎藍營執政縣市參與，不都應該以「民」為本嗎？

李貴敏痛批，蘇揆和綠營高官心中沒有人民，只有選舉和政治掛帥，才會搞不清楚是「會」場還是「秀」場？也才會秀臉後立馬走人吧！