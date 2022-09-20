苗栗縣竹南警察分局19日接獲通報，指苗9線後龍路段有石虎路殺事件。苗栗縣政府農業處人員趕往現場，發現死亡的是成年石虎，這是苗栗今年第4起石虎路殺事故，農業處20日指出，苗9線是首度有石虎路殺，近日將到場會勘，改善用路環境。

竹南分局大山派出所19日晚間10點多，接獲民眾報案稱有一隻疑似石虎的動物躺在苗9線道路上，副所長段富豪立即到場查看，發現道路上似乎有隻貓躺在道路中間雙黃線上，推斷外型很像保育類動物「石虎」，因此聯絡縣府農業處人員。

縣府農業處自然保育科科長張葦指出，死亡的石虎有2.4公斤重，是已成年的年輕亞成體公石虎，經檢傷發現其腹部以下傷勢最嚴重，腿部前肢有骨折，目前將石虎屍體送往特生中心解剖研究利用。

根據農業處資料顯示，這是第4起路殺事件，其他3起分別在苑裡鎮、通霄鎮128縣道跟後龍鎮126縣道。張葦說，這次路殺事件，研判周邊地區有石虎族群，石虎應該是為了捕食，穿越馬路遭車輛撞擊斃命。

竹南警察分局指出，去年11月26日在後龍鎮西濱公路北上98.6公里處側車道，也曾發生一起石虎意外遭路殺事件，這次又在苗9線5.5公里處發現石虎，代表附近可能為石虎常出沒區域，而石虎喜歡在晨昏和夜間活動，呼籲用路人行經該區域，除依速限駕駛，也要提高警覺注意周圍人車物，以確保行車安全並避免動物路殺事件發生。