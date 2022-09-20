繼去年台北市、新北市及基隆市的街頭藝人許可證開始一證通用後，基隆市文化局20日宣布，一證通用範圍自今年起擴大至桃園市。另一方面，基隆市政府也將於10月1日舉辦第二屆「藝期一會-街頭藝人嘉年華」，讓北北基桃的優秀街頭藝人，在市民廣場獻藝。

基隆市文化局局長陳靜萍表示，自去年新制上路後，基隆市街頭藝人相關業務全面線上化，透過「基隆市表演藝術」網站，民眾從辦理許可證到申請展演場地皆可線上操作，而目前持有基隆街頭藝人許可證亦可至臺北市、新北市、桃園市申請展演場地，讓街頭藝人的舞台有了更全面的延伸，不只在基隆街頭，也能走向其他縣市大放「藝」彩。

基隆市長林右昌表示，自去年推出新制至今，基隆市已經核發將近1600張的街頭藝人許可證，而北北基桃共有8000多位的街頭藝人，其實可以看見背後有著非常強大的藝文能量，期望透過四個城市的場地共享，讓不同類型、來自不同地區的街頭藝人互相學習、交流。

林右昌說，今年度的「藝期一會」在市民廣場舉辦，主舞台區邀請分別來自桃園、基隆、台北、新北的表演藝術類街頭藝人，包含靜態的自彈自唱、動態的雜耍及馬戲等特技，讓整場活動允文允武，連環登臺現場熱血不停歇！

陳靜萍補充，當天現場除了有表演藝術類的演出之外，現場也設置藝術攝影、捏麵人、百變造型氣球、吸管創作編織、紙類藝術、黏土藝術、串珠、編織藝術、童玩、人像速寫、Q版手繪等多樣展演共20攤位，展現不同風格的藝文樣貌，歡迎市民朋友來為優秀的街頭藝人加油打氣。