美國CIA副局長柯恩日前指出，大陸領導人習近平要求解放軍要在2027年前完成武統台灣的能力；呂秀蓮今憂心，不論台灣或美國，2024年是權力真空的一年，明年下半年因為選舉，社會將陷入紛亂，大家要開始收心警惕，沒有多少時間維護和平，最近「國安局長去泰國被曝光，給我們嚴厲的警訊」。

呂秀蓮今線上記者會指出，國際戰略學會公布三水所做的9月最新民調，63.3％都願意為保護台灣而戰、不太願意23.2％，但兩岸關係贊成抗中保台只有18.2％，高達75％希望兩岸關係和平發展。

民調問到，是否贊成呂秀蓮說的，兩岸無冤仇、不要有戰爭？只有13.9％不支持，80.4％認為兩岸不要有戰爭；所以她認為，「目前情勢，我們能主導我們的前途？還是排除不掉美中俄的博弈」，台灣不是主角，只是中美之戰的配角，可能還會變成前哨戰，不要戰爭，應該說出來，走出去。

她說，美國眾議院議長裴洛西最近來台，本來是好事一樁，遺憾卻引起北京當局強烈反彈，外交上獲利，換得軍事上險峻局勢，台灣被中國定下六個點，準備開始封鎖，前兩天，美國CIA副局長柯恩指出，大陸領導人習近平要求中國解放軍要在2027年前完成控制台灣的軍事準備，因此許多世界戰略專家認為，2027年以前，台海戰爭隨時爆發。

她指出，前幾天美國參議院外交委員會通過《台灣政策法》，這是美國國會立法第一小步，預計這段時間，美國國會改選、台灣地方選舉、中國的二十大會議，習近平可能會完成許多重大任務。

她認為，行政院這次提出國防預算非常驚人，歷史新高，這表示政府知道戰爭迫在眉睫，做好備戰準備是絕對必要，但也應該全力支持強化國防，希望國防部更有擔當，兵役改革不用等下一任總統。

她說，2027年前習近平指定完成控制台灣的軍事準備，但她認為，明年，尤其後年是台灣非常脆弱的時候，因為現在地方選舉，互相攻訐、社會紛亂，接下來下一屆國家領人選舉，可預見明年開始，政黨會繼續對立、人民更紛亂，度過選舉，2024新任總統要等到520上任，還要花一年半載才稍微搞懂怎樣做三軍統帥。

她說，2024年是權力真空的一年，所以所以明年下半年社會陷入紛亂，2024年11月美國總統選出，也要等到隔年1月20日就任，同樣出現權力真空期。

她表示，台灣問題的本質不出內外，外三角是美、俄、中三國關係影響台灣，內三角是兩岸三個政黨，國民黨、民進黨，對岸的中國共產黨，台灣未來，在內取決兩岸三黨互懂關係。