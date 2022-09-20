田亞霍日前到親愛的莉絲新生兒攝影拍攝全家福。（摘自田亞霍臉書）

田亞霍日前到親愛的莉絲新生兒攝影拍攝全家福。（摘自田亞霍臉書）

田亞霍兩年前與大5歲的圈外女友劉品妡結婚，去年8月誕下一子噗噗，田亞霍今再宣布好消息：「今天是噗噗一歲一個月，想來跟大家分享一個好消息，我跟品妡升級當二寶爸媽了！很期待未來一家四口的生活。」

田亞霍上月在噗噗滿週歲時，帶老婆、兒子去拍攝全家福寫真，當時老婆已懷有二寶，預計會是個雙魚寶寶，田亞霍表示，二寶目前是3個多月，性別還不知道，他心情相當期待，也開始計劃要舉辦性別派對，「我們這次要辦性別派對，畢竟爸爸還是有個女兒夢的。」

據悉，田亞霍希望兩寶的年齡差距不要太大，所以有規劃性在懷孕，喜迎二寶是計劃中的事。而他也一直沒有停下工作腳步，原本這個月會推出一首寫給大兒子的單曲，沒想到大兒子因肺部多出一條血管和息肉，必須做胸腔鏡微創手術，最近都在憂心手術的事，幸好手術順利，他精神也很好。田亞霍所屬的大鵬傳播表示，是很多新生兒都會有的小問題，所以上個禮拜有去住院然後手術，應該這幾天會出院。