財政部表示，2022年第62屆中美洲銀行(CABEI)理事會年會訂於本(111)年9月21日至24日在墨西哥梅里達舉行，由財政部蘇部長建榮偕同中央銀行陳副總裁南光，率兩部會及外交部同仁出席。蘇部長隨後赴菲律賓馬尼拉出席亞洲開發銀行(ADB)於同月26日至30日舉辦之第55屆理事會年會。

本屆CABEI及ADB理事會年會為近兩年因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)影響改採視訊方式進行後，首次以實體方式舉辦會議，蘇部長以理事身分率團參加重要國際組織年會活動，彰顯我國對國際事務參與之重視。

蘇部長與會期間除出席CABEI及ADB之正式理事會會議討論銀行年度重要議案外，將與CABEI總裁摩西(Dante Mossi)及ADB總裁淺川雅嗣(Masatsugu Asakawa)會談，就我國參與國際多邊銀行相關議題交換意見；並與其他會員國洽商財政、稅務及關務合作，善盡會員國義務，積極推展財政外交，有效鞏固及發展我國外交與經貿關係，提高我國國際能見度。