嘉大水生生物科學系楊嘉穎助理介紹藻類培養。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉大電機學系學生粘峻耀，利用質子梯度差原理，研發監測藻類生長狀態的偵測器。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

監測藻類生長狀態的偵測器之研發設計與結果已收錄於IEEE Sensors Journal知名國際期刊。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大學電機工程學系教授江政達偕同水生生物科學系副教授陳淑美團隊，共同指導電機工程學系學生粘峻耀，利用質子梯度差原理，嘗試以電化學方式量測水中藻類生長狀態，研發「監測藻類生長狀態的偵測器」，有別傳統偵測方式，藉由電位差即時了解藻類生長狀況，跳脫原有養殖框架，讓「養藻」更具科學化，該項研發設計與結果已被收錄在IEEE Sensors Journal知名國際期刊中。

藻類養殖是近年熱門議題，但如何掌握藻類生長狀態卻十分耗時，水生系助理楊嘉穎提到，觀察藻類生長最常使用方式是以人工計數或分光光度計偵測葉綠素波長來估計藻類當下濃度，人工計數需經驗學習且耗時，但數據精確，分光法雖可即時了解藻類成長狀況，但數據較不精確。

江政達表示，最初研究構想是以探究藻類生質燃料為議題，才會向水生系學習藻類養殖，進而發現研究監測水藻生長狀態有其需要，歷經1年多的研發與實驗結果發現，藉由偵測器可簡單且快速知道水中藻類狀態，進而幫助養殖人員節省時間，快速得知藻類最佳收成時機，也可幫助養殖業人員或民眾進行添加適量營養鹽或適度調整培養環境，避免藻類生長不良情形發生。

粘峻耀說，藻類生長狀態的偵測器除製作成本低，研發時也考慮到在不同鹽度的水中或在不同季節等各種不同生長環境，因此，在開發的晶片中加入一寬範圍軌對軌電路功能，將藻類連接至轉換晶片，形成一寬範圍輸入的藻類偵測器，即可得知水中藻類生長狀況。

陳淑美指出，台灣西南部沿海重要的海水食用性經濟貝類「文蛤」，從幼苗開始以微藻為主食，維持水中適當微藻含量，有助於文蛤成長，且微藻不只實用，也會放電，這是水生系第一次與電機系師生合作，以電機的思維來培養藻類，養藻更科學。