無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今（20）日發文指控，昨日《自由時報》與中華亞太菁英交流協會公布的桃園市長選舉民調，不約而同刻意壓低結果，企圖製造藍綠兩強隊決的政治假象，以求邊緣化他的政治聲勢。對此其團隊也特別提出了幾點質疑，要讓市民清楚明瞭，這是民進黨側翼打手混淆視聽、企圖欺騙桃園市民，以產生棄保效應的政治操作：

一、兩份民調都在同時間內作成（自由9月14到16日，亞太協會9月14到15日），但結果幾乎都是鄭運鵬支持度領先張善政，自由時報的民調是4.5%的領先，亞太是0.8%的領先，兩者對比的誤差範圍超過3％以上，「到底誰的比較客觀呢？」同時自由該份民調的「沒意見」（包括拒答情況）高達34.86%，亞太民調中「沒意見者」則有24.4%，對於兩份幾乎同時間完成的民調中，竟有超過10%差距，鄭寶清因此質疑，到底誰的民調結果比較沒有政治機構效應？

二、兩份民調的內容都在刻意壓低鄭寶清的結果，自由所做支持度為6.84%，亞太9.1%，都是企圖邊緣化聲勢的惡意操作。鄭寶清指出，團隊自己有作內部的民調參考，問題問的很詳細，也具有科學客觀性，目前的情形是民調正在穩定上升當中，顯示團隊最近所訴求的「找回民進黨創黨理念」，及推出的多項政策議題已經逐漸在發酵，往「三強鼎立」的趨勢慢慢接近中。

三、中華亞太菁英協會的組成及其內部領導幹部，幾乎都是民進黨與總統蔡英文的外圍「政治名嘴」，這幾年來也幾乎扮演為綠營粉飾太平、政治護航的工具角色，偶有的民調產出也是針對性極強的「黨同伐異」政治操作，外界早已定性該協會的「工具人」政治角色。同時其所發布的民調不附上完整的訪談題目、順序，甚至連主要訪答議題，都圍繞在張善政的抄襲爭議上，政治操作痕跡相當明顯，既想刻意打擊張善政，又想故意營造藍綠兩強對決，以邊緣化鄭寶清的政治效應。

最後鄭寶清喊話，此明顯「幫助鄭運鵬」的大外宣失真民調，就是民進黨慣用的「政治打手」的最佳鐵證，他也呼籲，上述民調早已喪失應有的客觀公平性，「應予以嚴重譴責！」