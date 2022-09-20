苗栗縣後龍鎮再傳石虎路殺事故，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎20日表示，苗栗是台灣一級保育類動物石虎的重要棲息地，縣府承擔生態保護的重大責任，應帶頭推動ESG永續發展概念，城市治理要結合環境保育與社會責任，像銅鑼科學園區畫設石虎廊道，就是一種追求環保和經濟發展的方式。

徐定禎指出，他拜訪竹科管理局長王永壯，針對銅鑼科學園區石虎保育議題進行討論，銅鑼科學園區畫設「石虎廊道」，降低干預原生物種生態環境，並設立10個監測點記錄石虎活動情形，檢測結果為園區內石虎活動次數低，石虎廊道提供企業開發與動物生存空間並存的可行方案。

徐定禎指出，環保意識逐年高漲，永續發展已成為全球共識，苗栗是石虎大縣，農特產品栽種工作更仰賴乾淨自然資源，建設城市必須在環境保育和經濟開發間取得平衡。

徐定禎說，國際組織推動ESG概念，追求公司治理要兼顧環境保護和社會責任，是一種新型態的評估方式，強調經濟發展不能忽視生態維護的責任，因此他認為地方政府要與中央合作，共同研議ESG政策，結合產官學各界力量，為城市生態發展搭建完善生態鏈。