台東6.8強震造成花東鐵路交通中斷及學校建築受損倒塌，當地災情慘重。台東縣縣長饒慶鈴表示，台東正式啟動「危險建物檢查」，縣府建設處人員今（20）日一早即會同建築師、兵分4路啟動檢查，將全面視察民宅及建物圍牆倒塌、牆面龜裂等，保障民眾居住的安全。

饒慶鈴今日在臉書發文表示，9月18日池上地震造成台東縣部分房舍受損，各鄉鎮目前共通報24處危險建築物，縣府建設處人員今天一早即會同建築師、兵分4路啟動檢查。這24處包括關山鎮德高碾米廠米倉倒塌，海端、延平、鹿野、關山、長濱及成功也有民宅及建物圍牆倒塌、牆面龜裂等。

饒慶鈴提醒，民眾可先自行檢查房屋整棟外觀是否有傾斜、沉陷或門窗遭擠壓變形，柱子是否有裂縫及毀損，樑、柱及牆是否有明顯斜裂縫，可先通報在地公所或村里長，並填寫災害危險房屋緊急通報表，或洽詢建設處建管科089-326141分機342、343。

此外在國中小部分，饒慶鈴表示，教育處已彙整提報49所國中小因地震部分建物受損，包括天花板輕鋼架掉落、牆壁龜裂、水塔破損等，但未影響學童上課；感謝教育部國教署彭富源署長，昨日到池上萬安國小時說明會先撥500萬元，由地方統籌運用，縣府會協助學校盡快展開修繕工程。