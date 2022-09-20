永和區1間動物醫院為妥善照顧老年寵物，添購水療機。（新北市動保處提供／李奇叡新北傳真）

癱犬「咖啡」經過治療已可恢復行走，相當親人，並與動保處查核人員互動。（新北市動保處提供／李奇叡新北傳真）

為確保高齡、殘疾毛寶貝能獲得妥適照料，新北市動保處9月中旬起展開全市寵物長照機構查核，也發現永和1家動物醫院為了照顧老年寵物，添購水療機等設備，相當用心。動保處強調，新北將繼續整合公部門政策與在地民間資源，讓飼主能將年老寵物送至合格的特定寵物長照機構，減輕照護負擔。

動保處表示，「新北市動物長期照護服務機構認證輔導辦法」今年7月底經市政會議通過，並於9月7日發布，為此也針對寵物長照機構展開查核，重點為每10隻動物設置專責長照人員至少1人、環境清潔衛生且通風良好、犬貓照護空間有適當區隔、負責人及專責長照人員需具備合格證書，且教育訓練證書與長照認證牌照得掛於營業場所明顯處。

在此之前，動保處每年都會邀請動物醫院及寵物業者，辦理長照課程，推廣辦理長照服務機構，取得長照認證牌，目前新北有申請長照且獲認證的機構達125家，數量為全國之最。

動保處人員查核時發現，業績良好的寵物長照機構都有一些特點，包含特地為毛寶貝設計的寄宿環境，不僅有獨立住宿套房，且環境乾淨，有些還有適當戶外空間，並備有24小時遠端監視系統，讓飼主能隨時掌握寵物即時動態。

以永和區1間動物醫院為例，院內為妥善照顧老年寵物，不僅添購水療機、復健輔具，還備有「針灸設備」，動保處人員查核時剛好看見一隻臘腸狗「咖啡」正接受復健治療，經獸醫師說明才知道「咖啡」當初摔傷導致脊椎受損，癱瘓無法行走，經過治療目前已恢復行走能力，只需定期回診復健。

動物醫院蕭醫師表示，寵物就像家人一樣，以前毛寶貝老了、病了，多數人會選擇自己照顧，但隨著寵物長照機構設立與醫療進步，飼主可以選擇帶牠們至長照機構治療、復健，給毛寶貝重生的機會。