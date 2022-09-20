陳姓男子上網假扮正妹，尋求包養援交，至少3名男子受騙，台北地檢署依3個詐欺罪起訴陳男。

檢方調查，陳男去年在推特開設帳號，貼出正妹美照，佯稱接受援交包養，並貼上銀行帳戶名稱及帳號，有男子約定4500元打炮，但匯款後卻等不到人，始知受騙。

被害人報案後，警方依據帳號找到陳姓男子，也發現陳男帳戶內有數筆4500元匯入紀錄，懷疑陳男詐騙多人，但陳男否認，辯稱是薪資帳戶，懷疑是被人盜用。

檢方調閱ATM監視畫面，發現有人匯款後，陳男就會去領錢，檢警共查出有3人上當，依3個詐欺罪起訴陳男。