新冠肺炎疫情延燒，本土個案今再突破4萬例，新增4萬4500例，與昨日增加2萬8210例相比，今日新增的個案暴增5成8。境外移入個案新增247例、死亡添33例，移除8例醫院誤植、死因重新研判的個案。2020年以來，新冠肺炎本土確診個案今正式突破600萬例，達601萬820例。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土個案比上周二降減少2000多例，下降4.9％。今日本土個案以新北單日新增9289居多，其次依序為台中5877例、台北5229例、桃園4091例、高雄3717例、台南2790例；另境外移入個案則分別自越南、新加、德國、泰國、馬來西亞等入境。

中重症個案方面，今共增加68例，其中中症37例、重症31例，另有33例死亡，均為60歲以上個案。醫療應變組副組長羅一鈞說，今天移除8例，為6月10日～9月1日公布過的死亡個案，其中4例為醫院忙中有錯，誤植個案的死亡資訊，填錯病人，真正死亡個案已公布過。

另外4人為公布後，醫師將新冠肺炎從個案的直接死因移除，這些個案的直接死因包括肺炎、心臟衰竭等，主是醫師在初次開立死亡證明的時候，將把新冠病毒感染寫入直接死因，但是這些個案都是確診、完成居家照護、住院，解除隔離半個月～2個月間死亡的個案。經過重新研判，把他們從直接死因改列其他死因或移除。

今日總病例數、總本土個案數都正式突破600萬人，2020年以來，共累計604萬3539例確診，其中本土個案有601萬820例，另有1萬604例死亡。

指揮中心說明，今日新增247例境外移入個案中，為140例男性、107例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(17例)，新加坡(8例)，德國(7例)，泰國(6例)，馬來西亞(4例)，美國及菲律賓(各3例)，印尼(2例)，韓國、阿拉伯聯合大公國及日本(各1例)。另194例感染國家調查中。入境日期介於今年8月20日至9月19日。