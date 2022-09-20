NBA球隊可能會後悔沒有雇用女性總教練貝琪哈蒙（Becky Hammon）。貝琪哈蒙在面試公鹿、拓荒者、魔術之後沒有下文，最後只好前往女籃WNBA拉斯維加斯王牌隊掌兵。首季就率隊摘下總冠軍，同時是例行賽最佳戰績、總裁盃冠軍（季中的錦標賽），貝琪哈蒙本人獲選年度最佳教練，成為聯盟史上首位球員出身的冠軍教頭。

恩師帕波維奇（Gregg Popovich）發文恭賀：「我們都為總教練哈蒙感到興奮，執教的第一年就摘冠是個了不起的成就。當然我並不驚訝她的成功，她過去已經不斷證明對籃球的熱情與獨到見解。恭喜貝琪與她的球隊，她們整個球季都打得令人激賞。」

貝琪哈蒙曾說：「我的旅程不是偶然，我歷經的每一道關卡都在我身上不斷積累。」「我已經習慣不被選上，我只是做我自己。」她球員時代被認為又矮又慢（168公分），參加WNBA選秀落榜，也來台灣打過瓊斯盃，後來努力在WNBA紐約自由人打出身價，取得一席之地成為球星。

對於落選NBA總教練，貝琪哈蒙並沒生氣，她表明不願成為媒體宣揚女權的噱頭，希望是真正以實力獲得肯定。她在2014年加入馬刺教練團，擁有最好的師父帕波維奇，同時獲得爭奪總冠軍賽的經驗。王牌隊成軍於1997年，貝琪哈蒙也曾是球隊主將，本季她以總教練幫助王牌摘下隊史首冠。