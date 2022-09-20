斥資千萬打造的雲林口湖台西釣魚平台 ，預計11月中旬完工，雲林縣長張麗善今（20）日指出，已成功爭取中央1000萬經費補助，縣府再自籌250萬，推出「台西及口湖友善釣魚平台及周邊環境改善工程」，釣魚平台與水岸步道將串連周邊的公園設施及各類型釣魚活動，高喊「歡迎全台釣手集結雲林」。

張麗善今（20）日在臉書指出，斥資千萬打造的雲林口湖台西釣魚平台 ，預計11月中旬完工，啟用後將能活絡海洋休閒經濟，成為幸福61線旅遊新亮點，「最重要的是，我們希望打造一個安全的釣魚場所，讓釣客們都能平安享受釣魚的樂趣」。

張麗善提及，魚兒上鉤前的靜心等待，魚兒上鉤時與之較勁，看海觀浪，或是欣賞日出與夕陽時感受的愜意，應該都是釣魚的魅力，所以台西1號水門調節池側、口湖臨海園總是吸引許多釣客造訪，甚至不惜站上消波塊、防汛路邊進行垂釣，實在是險象環生。

張麗善表示，已經成功爭取中央1000萬經費補助，縣府再自籌250萬，推出「台西及口湖友善釣魚平台及周邊環境改善工程」，釣魚平台與水岸步道將串連周邊的公園設施及各類型釣魚活動，「除此之外，我們也會導入環境教育的功能，宣揚海洋文化與保育的概念喔！」