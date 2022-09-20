談感情最怕的就是被劈腿和背叛，命理專家小孟老師在臉書粉專發文提醒，雙魚座、金牛座、摩羯座下半年要小心第三者介入感情，同時分享預防的撇步，提供大家參考。

TOP3雙魚座

海王星在雙魚座的本命宮加速逆行，顯示下半年另一半容易對你感到疲倦，若這時身旁有個人可以拉自己一把，對方又剛好喜歡自己，那你的另一半就容易與對方外遇，如果你發現另一半與異性同事互動頻繁，甚至講電話還會遮遮掩掩，就必須提高警覺。另外當海王星逆行進入你的戀愛宮時，也要小心另一半受外面身材姣好的桃花誘惑，進而出軌。

小孟老師建議，把一條紅線，和寫有兩人姓名、生日的紙放進紅包袋裡，並把紅包袋壓在床墊下，就能鎮壓小三。

TOP2金牛座

天王星逆行進入金牛座的本命宮，顯示下半年你的伴侶可能與「日久生情」的人外遇，或許是害怕麻煩，你的另一半不太願意和不認識的人外遇，即便被抓包，也會找很多理由來掩飾自己的錯，因此當你注意到對方講話結巴、顛三倒四，就必須特別小心。

小孟老師建議，可以在房間或客廳放一盆仙人掌，並在盆栽下方寫上另一半的姓名、生日，如果有小三來臨，仙人掌將會發揮防護能力，自動將小三逼退。

TOP1摩羯座

受到冥王星逆行影響，下半年摩羯座的另一半可能因為受不了別人挑逗而默默出軌，若被抓包，另一半還會說「是對方自己來找我的」，把關係撇得乾乾淨淨，當你發現另一半經常搞失蹤、訊息到了隔天才回覆，就必須保持警惕。

小孟老師建議，可以買一把小木劍，並將木劍和寫有另一半姓名與生日的紙、另一半的照片放進紅包袋裡，就能劈斷另一半的爛桃花。