基隆市一名20歲謝姓女子與林姓男子交往後，竟協助男友設局，讓男友性侵自己的同學，在性侵途中謝女曾出言制止林男，被意識模糊的被害人聽見，才揭穿犯行。基隆地院審結，依藥劑強制性交罪各判處2人7年徒刑。可上訴。

判決書指出，謝女與林男、A女就讀同一所高職，謝女與A女同班，畢業約2年後，謝女輾轉與林男交往，卻設局協助林男一同謀劃性侵A女；2020年7月間3人相約見面，謝女謊騙A女要到奶奶家玩，實際上卻把A女帶到林男住處，並讓A女吃下偽裝成維他命C的安眠藥。

3人抵達林男住處後開始玩遊戲，謝女見A女意識清晰，再度耍手段要A女吃一顆維他命C，A女在半推半就之下服用，約5至10分鐘便失去意識昏睡，林男則趁隙撕破A女褲子性侵，期間A女稍微恢復意識，還曾聽見謝女喝斥的聲音，清醒後趁隙脫離，在友人陪同下前往醫院驗傷報警。

林男到案後，否認性侵，稱自己只是在捉弄被害人，謝女則坦承所有犯行，檢方根據A女的驗傷報告與其餘事證，認定林女與謝女涉嫌下藥迷姦A女，依法將2人起訴。

基隆地院審後，認為謝女哄騙被害人吃下安眠藥，還將人騙往林男住處等行為，明顯縱容林男性侵，故認定謝女與林男共同犯以藥劑強制性交罪，考量2人犯案時年僅20歲等，依法判處各7年徒刑。可上訴。

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