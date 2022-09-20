台中市60歲葉姓男子駕駛銀色休旅車行經南投縣埔里鎮信義路，疑因突然感到胸悶，不慎擦撞停放路旁的2輛白色休旅車後側翻，休旅車橫躺在馬路中央，一度造成交通壅塞，警消獲報到場疏導交通，並協助駕駛脫困送往埔里基督教醫院救治，所幸葉男僅輕微擦傷並無大礙，經治療已出院返家，肇事原因待調查釐清。

目擊者指出，當時他開車跟在休旅車後方，行駛信義路、冠月精品旅館附近，前方休旅車突然衝向路肩，先擦撞停放路邊白色速霸陸休旅車左前車頭，接著推撞白色三菱休旅車約1公尺後側翻，「還好保持安全車距，不然就撞上去了」。

附近中心碑消防分隊獲報立即趕到現場，從後車門將受困在駕駛座的葉姓男子救出送醫。埔里基督教醫院指出，葉姓男子僅輕微擦傷，自述有胸悶症狀留院觀察，確定無大礙後已出院返家休息。

警方指出，葉男的酒測值為0，經救治已無大礙，進一步調查肇事原因。呼籲駕駛行車上路前要留意身體狀況，若身體不適建議立刻停車休息，請勿疲勞駕駛，或撥打電話就醫，確保行車安全。