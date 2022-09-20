英國王室19日公布對已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的最後致敬照片。

已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的葬禮於19日結束，當天稍晚英國王室公布最後對女王致敬的照片，是一張女王獨自在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）健行、從未公開的照片，似乎在說女王去遠行了。

綜合英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）、天空新聞網（Sky News）報導，昨日英國王室為女王安葬國王喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel）的私人儀式結束後不久，王室在官方推特公布向女王致敬的最後照片，是一張1971年女王獨自在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡荒野健行的照片，畫面中戴著墨鏡的女王拄著登山杖，眼睛望向前方，向上步行，照片遠方是蘇格蘭遼闊的山野景象。巴爾莫勒爾堡據信是女王生前最喜歡的住所。

推文還附上一段英國文豪莎士比亞（William Shakespeare）劇作「哈姆雷特」（Hamlet）的經典台詞：「願圍繞的天使為您吟唱，引領您安息。紀念女王陛下。」

女王辭世隔日，新英王查爾斯三世（King Charles III）在首場全國演說中尾聲也引用同段台詞祝福母親。

昨日女王國葬的最終章來到聖喬治教堂（St George's Chapel），聖喬治教堂的儀式結束後，王室成員轉移至溫莎城堡的喬治六世紀念禮拜堂進行私人安葬儀式，將女王與已故王夫菲立普親王（Prince Philip）、父親喬治六世、母親伊麗莎白王太后（The Queen Mother）及妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）葬在一起。

王室官方推特也公布一張女王年輕時與父親、母親、妹妹及丈夫的黑白合照，似乎在說女王將與家人團聚。

文章來源：Royal Family releases unseen photograph of Queen in final tribute
文章來源：Previously unseen photo of Queen released after private burial takes place at Windsor
影》女王葬禮首公開「斷杖」儀式！象徵伊麗莎白二世時代結束了
葬禮前王室為哈利這事發火 女王病危查爾斯急call他們不行了
不甩百歲只想回家做自己 女王床邊相伴 菲立普最後日子曝光

#英國王室 #女王 #伊麗莎白二世 #國葬 #葬禮