英國王室19日公布對已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的最後致敬照片。

已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的葬禮於19日結束，當天稍晚英國王室公布最後對女王致敬的照片，是一張女王獨自在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）健行、從未公開的照片，似乎在說女王去遠行了。

‘May flights of Angels sing thee to thy rest.’



In loving memory of Her Majesty The Queen.



1926 - 2022 pic.twitter.com/byh5uVNDLq — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

綜合英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）、天空新聞網（Sky News）報導，昨日英國王室為女王安葬國王喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel）的私人儀式結束後不久，王室在官方推特公布向女王致敬的最後照片，是一張1971年女王獨自在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡荒野健行的照片，畫面中戴著墨鏡的女王拄著登山杖，眼睛望向前方，向上步行，照片遠方是蘇格蘭遼闊的山野景象。巴爾莫勒爾堡據信是女王生前最喜歡的住所。

推文還附上一段英國文豪莎士比亞（William Shakespeare）劇作「哈姆雷特」（Hamlet）的經典台詞：「願圍繞的天使為您吟唱，引領您安息。紀念女王陛下。」

女王辭世隔日，新英王查爾斯三世（King Charles III）在首場全國演說中尾聲也引用同段台詞祝福母親。

昨日女王國葬的最終章來到聖喬治教堂（St George's Chapel），聖喬治教堂的儀式結束後，王室成員轉移至溫莎城堡的喬治六世紀念禮拜堂進行私人安葬儀式，將女王與已故王夫菲立普親王（Prince Philip）、父親喬治六世、母親伊麗莎白王太后（The Queen Mother）及妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）葬在一起。

王室官方推特也公布一張女王年輕時與父親、母親、妹妹及丈夫的黑白合照，似乎在說女王將與家人團聚。