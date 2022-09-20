九合一選舉持續倒數，台北市長選情三腳督，全國都相當關注。《震傳媒》今（20）日公布最新民調結果，國民黨候選人蔣萬安以32.7％的支持度居冠，其中又以松山、信義區及大安、文山區的民眾最為力挺。

據《震傳媒》公布的民調顯示，若現在馬上投票，有32.7％的台北市民選擇投給蔣萬安；民進黨候選人陳時中支持度為26.3％，落後蔣萬安6.4個百分點，無黨籍候選人黃珊珊的支持度則為23.7％，落後蔣萬安9個百分點，排在第三名。

交叉分析顯示，蔣萬安在松山、信義區獲得43.9%民眾支持，在大安、文山區獲得31.7%民眾支持；陳時中則在中山、大同區獲得36.6%民眾支持；黃珊珊在中正、萬華區獲得31.9％民眾青睞，分別是該選區最多民眾支持的候選人。

值得注意的是，在不同政治立場中，黃珊珊獲得12.6%的泛藍民眾及19.2%的泛綠民眾支持；而南港、內湖區雖然被認為是黃珊珊的本命區，但她僅在此獲得29.1％民眾支持，另有29.8%的民眾支持蔣萬安，戰況相當膠著。

此外，若問法改為反對誰當台北市長，結果有53.9％的台北市民反對陳時中當選，且在民進黨支持者中就有25.2％持反對意見；25.2％台北市民反對蔣萬安當選，且在國民黨支持者中有13.5％持反對意見。

本次民調由《震傳媒》委託民調專家戴立安設計問卷、畢肯市場研究股份有限公司執行，調查時間為是2022年9月12日至9月13日，針對設籍在台北市且年滿20歲的民眾隨機抽樣，並以電話訪問的方式調查，完訪1073人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。