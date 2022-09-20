和美區家庭福利服務中心指派社工督導到個案家中關懷並致贈急難慰問金將協助個案喪葬事宜。（彰化縣社會處提供／吳敏菁彰化傳真）

怎麼還有這麼悲慘的角落，彰化縣和美鎮42歲白爸爸昨天淋巴癌往生，留下一對小六和小四兒女，頓失依靠，兩兄妹和爸爸一直相依為命，爸爸生病後，生活全失序，家裡沒錢繳水電，被斷水、斷電，直到爸爸病亡，鄰里才知道兄妹已經半個月沒洗澡了，喪葬費也沒著落。

議員賴清美表示，接到通知白姓鄉民往生，前往關懷，才知道這起讓人心痛的處境，白姓小兄妹和爸爸相依為命，但原本開怪手打零工的爸爸罹癌後，家庭經濟成大問題，學校得知白家被斷電，發起捐款，協助代繳電費，但沒想到半個月前，連水費也沒繳，也被斷水了。

據了解，這位白姓爸爸42歲，前妻和前男友生有孩子，和白男結婚後又生下兩個孩子，去年離婚後，把和前任生的孩子一起帶走，白男往生，家屬協助連絡前妻，前妻拒絕扶養這對兒女。

白家的親友支持也很薄弱，白男的大哥沒結婚，身體病弱，需打胰島素、二哥已離婚，並不住在當地，生活也不好過。

賴清美指出，白家呼籲善心各界關懷，也通報社會處，要緊急協助讓對小兄妹有穩定的生活和就學，各界看到她PO文，回應相當踴躍，紛紛詢問幫忙的管道，搖頭怎麼還有這麼慘的事情 ？這次和美地區不是也有三兄弟餓到皮包骨送醫，老大還往生。

彰化縣政府社會處表示，接獲通知，已指派社工督導到個案家中關懷並致贈急難慰問金，和美區家庭福利服務中心將協助個案喪葬事宜，並全力協助兒少生活及就學恢復穩定。