怎麼還有這麼悲慘的角落，彰化縣和美鎮42歲白爸爸昨天淋巴癌往生，留下一對小六和小四兒女，頓失依靠，兩兄妹和爸爸一直相依為命，爸爸生病後，生活全失序，家裡沒錢繳水電，被斷水、斷電，直到爸爸病亡，鄰里才知道兄妹已經半個月沒洗澡了，喪葬費也沒著落。
議員賴清美表示，接到通知白姓鄉民往生，前往關懷，才知道這起讓人心痛的處境，白姓小兄妹和爸爸相依為命，但原本開怪手打零工的爸爸罹癌後，家庭經濟成大問題，學校得知白家被斷電，發起捐款，協助代繳電費，但沒想到半個月前，連水費也沒繳，也被斷水了。
據了解，這位白姓爸爸42歲，前妻和前男友生有孩子，和白男結婚後又生下兩個孩子，去年離婚後，把和前任生的孩子一起帶走，白男往生，家屬協助連絡前妻，前妻拒絕扶養這對兒女。
白家的親友支持也很薄弱，白男的大哥沒結婚，身體病弱，需打胰島素、二哥已離婚，並不住在當地，生活也不好過。
賴清美指出，白家呼籲善心各界關懷，也通報社會處，要緊急協助讓對小兄妹有穩定的生活和就學，各界看到她PO文，回應相當踴躍，紛紛詢問幫忙的管道，搖頭怎麼還有這麼慘的事情 ？這次和美地區不是也有三兄弟餓到皮包骨送醫，老大還往生。
彰化縣政府社會處表示，接獲通知，已指派社工督導到個案家中關懷並致贈急難慰問金，和美區家庭福利服務中心將協助個案喪葬事宜，並全力協助兒少生活及就學恢復穩定。
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