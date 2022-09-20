澎湃新聞報導，大陸國家衛生健康委20日上午召開新聞發布會，衛健委老齡司司長王海東表示，阿茲海默症是老年期失智最主要類型，大陸60歲以上老年人中約有1500萬失智患者，其中1000萬是阿茲海默症患者。這個病對老年人的健康和生活品質都帶來了很大的影響，國家高度重視老年失智防控體系建設，健康中國行動老年健康促進行動將「65歲及以上人群老年期失智患病率增速下降」設為結果性指標之一。

王海東表示，近年來，大陸國家衛生健康委就阿茲海默症的社會預防宣教開展了大量工作，如加強知識宣傳、組織預防干預、開展早期篩查等。

其中，關於組織預防干預方面，王海東具體談到，組織15個省分開展老年人失能（失智）預防與干預試點工作。在大陸1672個城鄉社區啟動實施老年人心理關愛專案，為58萬名老年人提供心理與認知狀況評估，開展分類干預和轉診服務。指導開展黃手環公益行動，預防老人走失。

此外，大陸職業教育在「學歷證書＋職業技能等級證書」制度試點工作中，也將失智老年人照護職業技能等級證書納入試點。王海東說，「我覺得，這將有效推進老年失智患者照護服務的發展。目前，已經有4萬多人考取了這個證書。」