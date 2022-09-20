一名有多項毒品、竊盜前科的黃姓慣竊，今年2月潛入高雄某大樓行竊時，見屋內女屋主照片清秀亮眼，竟當場起色心，竟進入正妹家浴室偷裝針孔攝影機，正妹返家後查覺屋內有聲響，開啟手機錄影後查看，當場撞見黃男而爆發衝突，正妹因此造成手部受傷，黃男逃逸後當居被捕，高雄地院依傷害、竊盜等罪，判黃男徒刑1年。

根據判決書，黃男於111年2月初某日，進入高雄市一處大樓，搭乘電梯13樓尋找席竊目標時，見到一戶大門鑰匙未拔，於是竊走鑰匙一串得手離去。然後趁著下午4時許，又重回該處大樓，打開住戶大門後侵入，在內搜括美元410元、金項鍊等貴重財物。

黃男在犯案過程中，發現女屋主照片清秀可人，當下見色心起，於是偷偷進入浴室內，開始在浴室內欲裝設針孔攝影機，剛好女屋主返家，發現家中有異，於是開啟手機錄影功能前往浴室查看，發現黃男躲在浴室內，立刻大聲喝斥並持手機朝黃正男拍攝。

黃男為制止女屋主繼續拍攝，當場伸手搶走女屋主之手機，女方則頑強反抗，雙方爆發肢體拉扯，導致女方雙側前臂挫傷之傷害，隨後黃男趁機逃逸。

女屋主驚嚇之餘立刻報案，警方獲報後前往查看，在住處浴室起獲針孔攝影機1台，接著根據跡證，立刻在晚間逮捕黃男。

警方事後查出黃男在去年11月間還涉及機車財物竊案。法官審理後認為，黃男法紀觀念淡薄，依傷害、竊盜等罪，不得易科罰金部分判黃男徒刑1年，得易科罰金部分判刑8月。