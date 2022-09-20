辣模辛尤里以傲人H罩杯身材及大膽作風聞名，每次逼近走光的穿搭風格，總讓人看得鼻血直流，近來在instagram曬出一則影片，只見她將整張臉埋進一位巨胸女子的胸前，震撼畫面曝光引起網友議論，而這位女子身分也被起底，就是酒吧公關奶嘴（艾瑞娜）。

辛尤里在instagram曬出一則影片，只見她先伸手拉開巨胸女子的上衣，接著便把整張臉埋進對方胸部裡來回磨蹭，只見對方被逗得合不攏嘴，她則是對著鏡頭露出嬌羞表情，似乎自己也感到不好意思，接著還強調「我的洗臉盆」，而這名女子也隨即被眼尖網友認出，指出她就是「台中myth ocean的公關奶嘴」。

眼見辛尤里大膽舉動，讓許多男性粉絲相當羨慕，紛紛留言：「肉肉洗臉盆哦，讓人覺得好害羞」、「我也要埋進去」、「三個頭，真的壓力山大呀」、「根本就是巨型安全氣囊」、「原來這才是震央」、「好羨慕，這是我看過最有質感的氣囊枕頭」、「能讓我對妳做同樣的事嗎」、「真正的枕頭山 」「三圍有H罩杯或者I罩杯，比辛尤里還要大顆」、「這畫面太凶狠了啦」。

酒吧公關奶嘴（艾瑞娜），在instagram擁有3千多位粉絲追蹤，她也不時會在社群網站分享一系列辣照，只見她幾乎都採近距離自拍，傲人車頭燈直接佔住大半個畫面，還不忘擠出一條深邃事業線，讓人眼睛吃大冰淇淋。

沒想到這一次遇到對手，貼出將臉埋在巨胸女孩的胸前「洗臉」，開玩笑自嘲「我輸了」。影片上傳後，大尺度畫面震撼眾人，巨乳女身分也立刻被網友起底，外界認出是酒吧公關奶嘴（艾瑞娜

讓人眼睛大吃冰淇淋，日常才以胸前大開的OL裝扮，掀起一陣討論熱潮，昨(14日)一早PO出一則短片，只見胸前傲人車頭燈幾乎整顆炸出，重點部位還疑似激凸，讓人看的血脈賁張。