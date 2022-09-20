「未來在桃園上學，直接連結矽谷資源」！國民黨桃園市長參選人張善政今(20)日表示，孩子的教育不能等，未來桃園的孩子，不只是要有更多學習外語接軌國際、學習程式語言（coding）的機會，更要讓桃園的學習環境完全國際化、數位化。張善政表示，未來的教育要投注資源給桃園孩子三大「更多」。

張善政20日在臉書撰寫「桃園2030：為我們的孩子，拚更好的桃園」一文。他指出，孩子的教育不能等，未來桃園的孩子，不只是要有更多學習外語接軌國際、學習程式語言（coding）的機會，更要讓桃園的學習環境完全國際化、數位化。過去曾在Google、宏碁等國際一流的高科技企業服務，讓他了解世界級的企業營運思維，以及外語能力、國際觀、數位素養的重要，這正是未來所有台灣的小朋友、桃園的小朋友需要培養的能力。

未來的教育，張善政表示，要投注資源給桃園孩子更多，包括：

1.更多的「科技教育」：桃園，就是直通矽谷的先修班！張善政提出數位新創課程普及化：從國小到高中普及深化程式設計、資訊科技課程。國際科技夏令營：美國名校＆矽谷專家寒暑假來桃園營隊授課，讓孩子在桃園就可以跟矽谷人面對面！

2.更多的「國際教育」：桃園，就是台灣連結世界的新創門戶！張善政提出矽谷落地計畫：美國名校科技領域業師、國際大企業、矽谷新創專業人員，落地客座，駐點授課！接軌國際情境：普及「生活化情境雙語教學」、「國際學友計畫」，讓孩子在生活中結交國際學友、瞭解國際文化，自然說外語。

3.更多的「科普教育」：桃園，就是培養孩子實作力的起點！張善政提出包括普及科普教育：智慧物聯「創客」（Maker）課程進入校園，從小學到高中普及科普教程。讓教室變好玩：普及化推動「問題導向學習」（problem-based learning）、擴大舉辦前瞻議題實作營隊、社會參與活動。校園接軌科技應用：推動各級學校導入科技應用，將學校發展成「科技生活示範場域」，讓學生「生活在科技 成長在科技」

張善政說未來，從桃園開始，更要從「教育」開始。桃園不只是台灣連結世界的窗口，更要成為台灣的新創門戶。未來孩子在桃園就學，可以擁有連結國際的學習場域、要更智慧化、數位化，培養孩子直接連結世界一流大學及國際職場！「給孩子一個向上升級、連結世界的未來，讓張善政用一生專業為大家打拚！」