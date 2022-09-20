ABD Teksas'da hareket halindeki Tesla marka aracın sürücü koltuğunda tek başına oturan köpeği görüntüleyen Blake Missick:



Bu gerçekten çılgınca. Arabada kimseyi göremiyorum. Böyle bir şey yasal mı? pic.twitter.com/MJz43b5njO — Gündeme Dair Her Şey (@gundemedairhs) December 19, 2021

特斯拉的自動駕駛功能，讓不少車友們趨之若鶩，但使用時機卻也引發不小爭議，屢屢傳出駕駛開啟自動駕駛後就開始滑手機、講電話甚至睡覺的離譜事件，近期網路更流傳一段影片，只見影片中一輛開啟自動駕駛系統的特斯拉，只有一隻狗在駕駛座，副駕駛座也沒有乘客。事實上，這段影片早在去年底就曾引起討論，事後最先上傳影片的網紅出面表示，為了證明自己才造假拍攝影片。

從影片中可以看到，一隻捲毛狗待在駕駛座，窗戶並沒有關上，因此狗狗可以四處張望，像在兜風一樣，拍攝者更在影片中大喊，「這太瘋狂了，裡面沒有人，這樣合法嗎」等語。

沒想到這部影片竟是一名德州網紅Blake Missick的傑作，且去年底就曾躍上媒體版面，近期被其他網友轉發至知名論壇reddit，再度引起熱議。

紐約郵報報導，影片爆紅後Blake Missick還接受媒體訪問，聲稱他和朋友在開車時遇到這個超現實的場景，過沒多久，Blake Missick在抖音上發布影片坦承一切都是「Set好的」起初只是為了打臉負面評論，才會拍攝惡搞影片。

Blake Missick表示，「起因於，一間廣告公司告訴我，我無法拍出百萬點閱的影片，這讓我很生氣，但最後讓我爆炸的是，一個帳戶名@toetickler37的人私訊我嗆聲，你的影片爛透了。」所以Blake Missick找來朋友的狗狗、一輛特斯拉在私人道路上拍攝，甚至像好萊塢特效人員請益。

儘管Blake Missick並未詳細說明他是如果產出這支影片，但有網友則質疑他在自動駕駛系統上動手腳，或是用特效修掉輔助駕駛的人，科技新聞網站Futurism則指出，雖然開啟自動駕駛時，雙手一定要握住方向盤，但系統很可能被騙，以為真的有人在駕駛座。

報導提到，德州奧斯汀警察局的動物保護部門已經著手進行調查，懷疑有虐待動物的可能性，先前英國一名男子就在開啟自動駕駛後，離開駕駛座到後座，最後遭禁止駕駛車輛一段時間。