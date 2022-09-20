Selina透露曾看帳本到深夜痛哭。（MOMOTV提供）

Selina（任家萱）不僅是女子天團S.H.E、電影明星，同時也是「任真美好」及「任性eat下」公司的創辦者，她在日前接受鄭偉柏主持的MOMOTV《Talk一杯》專訪，分享從明星轉職成老闆的辛酸史，透露曾因為看帳哭了好幾天，而男友為了支持她，偷偷囤貨的行為也讓她大吐苦水。

頂著明星光環創業，Selina坦承名氣的加持僅止於一開始，後面的延續性還是以產品的實力來做出評量，她笑稱一開始想要每一個細節都參與，但後來發現會把自己累死，反倒現在更會傾聽員工意見；她也坦言「財務」是成立公司以來最痛苦的第一堂課，她說因為所有支出及開銷都要了解，雖然沒有親自開過發票，但是清楚所有的報帳過程，並透露曾經為了學習看帳哭了好幾天，內心不斷浮現「我不只要賺錢，我還要管錢」的念頭。

Selina在「任性eat下」的產品包裝上，印製著犀利的語錄，其中一句「麻煩的事，別來找我；麻煩的是，我想找你。」更讓前夫阿中問她說：「你是在寫我嗎？」Selina則表示他太對號入座了。

她提到自己會將成品送給好姐妹Hebe跟Ella，她們也回饋心得說喜歡玫瑰鹽可可、芝麻銀耳等口味，現任男友也購買支持、在家囤了許多貨，對此，Selina笑說：「他什麼都買，都囤在那，氣死我了。」表示雖然有感受到男友的愛意，但也擔心產品過期造成浪費。