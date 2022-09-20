檳榔攤店員在收到假鈔後，想轉頭叫住嫌犯，但嫌犯已經開車離去。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

警方查獲的假鈔，正反面各寫著「魔術印製廠」及「魔術銀行」字樣。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

警方查獲的假鈔，正反面各寫著「魔術印製廠」及「魔術銀行」字樣。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

一名陳姓男子18日午間在基隆市七堵區買檳榔，店員收了錢轉頭要回店裡的時候，赫然發現陳男支付的鈔票上，印著「魔術銀行」字樣，轉身要向陳男對質時，陳男已經離去，只好報警處理。警方在5小時後發現陳男，將其帶回派出所偵訊，後依詐欺罪嫌，將陳男移送基隆地檢偵辦。

基隆市警察第三分局表示，9月18日中午左右，接獲民眾報案，表示收到假鈔，希望警方能夠協助找出該名使用偽鈔的男子。警員林璟任趕到七堵明德一路現場了解狀況，蘇姓店員表示，有一名陌生的男子開著車停在門口，就喊一聲：「檳榔兩百！」，店員將檳榔交給對方，男子將兩張百元鈔對折交給店員後，便開車離去。

蘇姓店員在收到紙鈔後，轉頭要走回店裡，但仔細一看，竟在紙鈔上看到「魔術銀行」字樣，驚覺手中是假鈔，但客人已經開走，只好報警請求協助。經警員林璟任仔細查看後，果然發現店員拿到的假鈔上，正面有著「魔術印製廠」字樣，背面也有「魔術銀行八十九年製版」等字樣。

員警經調閱檳榔攤的監視器，果然看到了一名40餘歲的男子買檳榔的畫面，但並沒有拍攝到車牌號碼。於是警員調閱附近路口的監視器，鎖定了該名男子的車牌，並通報線上警力協尋。到了下午4時許，果然找到了涉嫌使用假鈔的陳姓男子。

警方在詢問陳男時，陳男表示他中午的確有到一家店購買檳榔，但當警方表示他所支付的紙鈔是假鈔時，陳男表示自己身上的錢都是平時打零工所得，他完全不知道為什麼身上的錢竟然是假鈔。但無論如何，陳男的確已經使用了偽鈔，因此警方訊後，仍將陳男依涉嫌詐欺罪，移送基隆地檢署偵辦。