儘管緊急措施限制了包括小麥粉在內的一些食品的價格，但匈牙利的麵包價格在 8 月份飆升了 66%，這是越來越多的食品負擔能力擔憂清單中的最新一次。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）20日報導，歐盟計局（EuroStats）19日發布的新數據，匈牙利的麵包價格在2022年8月飆升了2/3以上，使其成為歐盟受影響最嚴重的國家，其次漲幅是立陶宛（33%） 、愛沙尼亞和斯洛伐克（兩者皆成長32%）。

🍞🥖In August 2022, the highest annual rate of change in bread prices in the EU was recorded in:

🇭🇺Hungary (+66% )

🇱🇹Lithuania (+33%)

Lowest in:

🇫🇷France (+8%)

🇳🇱The Netherlands and 🇱🇺Luxembourg (both +10%)



What about your country❓

👉https://t.co/oPIdpAOwPO pic.twitter.com/kfoHOWV8v8 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) September 19, 2022

這一消息是在俄羅斯入侵烏克蘭後全球食品供應鏈中斷之際發布的，這兩個國家都是穀物、小麥、玉米、油籽和化肥的重要出口國。結果，包括麵包、食用油和脂肪產品在內的主要糧食價格急劇上漲。

據路透社報導，為了應對通脹飆升，匈牙利17日宣布，將把最初於2月實施的食品和能源價格上限延長3個月，直到今年年底。這些措施將砂糖、小麥粉、葵花籽油、豬腿、雞胸肉和2.8%牛奶的價格限制在2021年10月15日的水平，以保護家庭免受飆升的成本摧殘。