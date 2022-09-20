儘管緊急措施限制了包括小麥粉在內的一些食品的價格，但匈牙利的麵包價格在 8 月份飆升了 66%，這是越來越多的食品負擔能力擔憂清單中的最新一次。
據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）20日報導，歐盟計局（EuroStats）19日發布的新數據，匈牙利的麵包價格在2022年8月飆升了2/3以上，使其成為歐盟受影響最嚴重的國家，其次漲幅是立陶宛（33%） 、愛沙尼亞和斯洛伐克（兩者皆成長32%）。
這一消息是在俄羅斯入侵烏克蘭後全球食品供應鏈中斷之際發布的，這兩個國家都是穀物、小麥、玉米、油籽和化肥的重要出口國。結果，包括麵包、食用油和脂肪產品在內的主要糧食價格急劇上漲。
據路透社報導，為了應對通脹飆升，匈牙利17日宣布，將把最初於2月實施的食品和能源價格上限延長3個月，直到今年年底。這些措施將砂糖、小麥粉、葵花籽油、豬腿、雞胸肉和2.8%牛奶的價格限制在2021年10月15日的水平，以保護家庭免受飆升的成本摧殘。
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