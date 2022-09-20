高雄市一名許姓男子日前出門遛狗，過斑馬線時狗狗與吳姓機車騎士撞上，造成吳姓騎士重傷，多處骨折還併發肺炎，騎士質疑是許男沒用牽繩，狗亂跑導致他摔車受傷憤而提告，但法院調閱監視器畫面發現，狗都乖乖走在斑馬線上，反而是吳男超速闖紅燈，判許男無罪。

許男帶著黑色米克斯愛犬行經高雄南京路口，狗走在前面遭吳姓騎士撞上。圖為黑狗示意圖。(達志提供)

法院判決指出，2019年9月24日清晨5時許，許男帶著黑色米克斯愛犬行經高雄南京路口，前往衛武營運動，狗走在前面，通過分隔島後與吳姓騎士迎面撞上，導致吳男摔車重傷，顱骨、髖骨等多處骨折，並造成呼吸衰竭併發細菌性肺炎。

事後吳男質疑，許姓飼主放任愛犬在路上亂跑害他閃避不及摔車，因此報案提告，檢方調查後認為，許男當時並未把狗狗牽好，依過失傷害罪起訴，但許姓飼主喊冤，解釋當時是綠燈，他跟狗慢慢走在斑馬線上，是吳男超速闖紅燈才釀車禍。

最後高雄地院勘驗路口監視器，認定許姓飼主確實沒用牽繩，但畫面並無起訴書所稱「狗隻奔竄於人車往來車道」，許男和狗狗都走在斑馬線上，反倒是吳姓騎士超速且闖紅燈，因此判許男無罪，全案仍可上訴。