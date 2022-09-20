靜宜透過「大學社會責任實踐（USR）計畫」，帶領學生出走校園、深入社區，藉由青銀共創，完成五彩繽紛的藏寶圖。（靜宜大學提供）

靜宜學生用畫筆聯繫與沙鹿興安社區的情誼！（靜宜大學提供）

參與的長者說，一開始覺得有些陌生與抽象，但在過學生的引導及鼓勵下，很快建立信心，展現出滿意成果！（靜宜大學提供）

靜宜學生參與課程最大收穫是能運用所學專長，與地方產生連結，活動中也學習到與長者互動的技巧。（靜宜大學提供）

靜宜學生參與「大學社會責任實踐（USR）計畫」，也啟發對長者的付出及關懷。（靜宜大學提供）

面對新課綱變革及未來教育趨勢，大學課程正在翻轉！靜宜透過「大學社會責任實踐（USR）計畫」，帶領學生出走校園、深入社區，並以藝術探索課程「中西藝術比較」與沙鹿興安社區的長者互動；藉由青銀共創完成五彩繽紛的藏寶圖，不僅融合兩個世代的生命經驗與對話，也啟發長者興趣搭起多元學習橋梁！

「中西藝術比較」授課教師徐雁說，該課程透過20世紀視覺藝術的文學作品閱讀、電影與影像賞析、創作實作等內容，啟發學生以多元創作，記錄個人成長的心路歷程與生命情感；並培養美感與審視生命情境的能力，提升文化包容與同理心。

靜宜學生用畫筆聯繫與沙鹿興安社區的情誼！參與「中西藝術比較」課程的學生於活動前深入探索長者內心情感與感受，並鼓勵阿公、阿嬤在長幅宣紙上發揮想像與創造力，盡情揮灑色彩，透過點、線、面等描繪獨特的心靈風景。剛開始阿公、阿嬤都說「我不會畫，太難了」，但經過學生耐心引導，最後合力完成五彩繽紛的藏寶圖，也能體會自由抒發創意的幸福！

「很開心能與年輕人合作完成彩繪！」參與的長者說，一開始覺得有些陌生與抽象，但經過學生引導及鼓勵下，很快建立信心也畫得不亦樂乎，最後展現出滿意成果！

靜宜大傳系學生指出，參與課程最大收穫是能運用所學專長，與地方產生連結，活動中也學習到與長者互動的技巧；尤其看到阿公、阿嬤一開始不敢畫圖，最後展現出創意的彩繪完成圖，很有成就感，也啟發對長者的付出及關懷。

值得一提的是，修課學生、靜宜USR計畫彩繪菁英團隊與社區民眾，在興安社區的「綠光尋夢園」環保教育園區中，青銀共創完成以和樂共融為主題、象徵美好及希望的愛與奇蹟之牆。今年暑假期間師生也以食農教育相關主題，描繪從農場到餐桌的社區故事，趣味及動感的畫面，充分呈現出社區亮麗的活力！