電腦斷層下的腦阻塞情形。（為恭醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗三灣90歲吳姓老婦人，疑似住院期間腦中風，為恭紀念醫院啟動雁行計畫的「專案聯防小組」快速通道，即時掌握老婦人病情，並給予相關緊急處置，經過治療住院3周後，吳婦已經能夠用助行器走路。

為恭醫院指出，院方雁行專案長期與健保署北區業務組配合，設立急重症聯防合作緊急處置，規劃「急性冠心症、急性腦中風」聯防專案小組，考量在地就醫需求增加，7月起與中國醫藥大學合作策略聯盟，引進醫學中心資源，不僅提升醫療品質的照護亦能強化醫療量能。

吳姓老婦人因為在地區醫院做膝蓋手術，在住院期間突然無法說話且右側肢體無力，地區醫院醫師臆斷病人為腦中風，建議轉送為恭紀念醫院處置，隨後院方啟動雁行計畫的「專案聯防小組」快速通道，由為恭紀念醫院醫師診斷為腦梗塞，安排轉院做腦中風相關緊急處置。

此時地區醫院透過電子轉診平台傳送轉診資料，為恭醫院也同步啟動相關醫療流程準備，地區醫院醫師也透過為恭醫院MPC系統掌握患者住院期間醫療照護情形，待病情穩定後轉介腦中風個管師，安排至PAC(急性後期整合照護計畫)病房進行復健治療，經過3周住院治療後，病人已可使用助行器行走，出院後轉回原地區醫院繼續治療，腦中風個管師同時持續電訪關懷患者日常生活情形並記錄。

為恭醫院神經內科卓筱善醫師表示，急性腦中風處置黃金時間為4.5小時內，雁行計畫聯防機制建立緊急轉診快速通道，縮短聯繫時間，病人抵達急診後經此快速通道完成緊急轉診處置，以降低因腦中風造成的功能障礙，並維持其日常生活功能，以減輕照顧者負擔。

為恭醫院指出，院方與中國醫藥大學合作策略聯盟，為急性腦中風重度級急救責任醫院，具有完善PAC團隊可協助個案黃金時期復健治療，鄰近社區院所可利用此聯防機制作為緊急轉診的橋梁，提升苗栗縣地區醫院雙向轉診合作效率，讓真正有需要的急重症病人可及時接受診療。