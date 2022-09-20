蔡英文總統到中央災害應變中心「念完稿就走」，讓花蓮、台東縣府官員白等二小時，國民黨今召開記者會，感嘆面對天災，前總統馬英九累到打瞌睡，蔡英文則直接跑去睡，並質疑蔡英文「是想當台灣人的總統，還是民進黨的總統」？呼籲蔡英文好好看看2016年高雄美濃強震後，迅速坐鎮中央災變中心指揮的馬英九與馬上下台南指揮的時任行政院院長張善政。

國民黨副發言人林杏兒表示，蔡英文在野時，嗆過當時的馬總統「如果要來勘災，真的建議坐車來」，沒想到等蔡英文自己當總統，2016年到台東勘災，當天晚上就趕回台北參加黃承國父親的壽宴；2017年豪雨造成災情，蔡英文2日後才到雲林勘災，還向媒體稱「不會太慢吧」。

林杏兒說，最讓台灣人民忘不了的，是2018年蔡英文搭乘雲豹裝甲車到嘉義勘災，網友以「英皇水災出巡」來形容蔡在車上笑著揮手，而災民在淹水街道騎腳踏車的場景，近日的地震災情，蔡英文乾脆連去都不去，到中央應變中心念完稿就了事，對比當年蔡英文對馬英九的標準，實在讓人無言。

台北市議員參選人楊植斗則公開請教蔡總統，「你能夠安心入睡嗎？」2013年超大豪雨襲台，馬英九取消就任五週年的典禮，親自坐鎮災害應變中心，因為連日的行程疲累，媒體補捉到他打瞌睡的照片，當時民進黨冷嘲熱諷「難道馬英九這五年都在打瞌睡嗎？」

楊植斗感嘆，一個親自到前線指揮坐鎮的馬英九，被民進黨批的一無是處，「那前天的蔡英文你是趕著回家睡覺嗎，你睡得好嗎」，馬英九是累到打瞌睡，蔡英文則直接跑去睡，民進黨不會覺得不好意思嗎？

文傳會副主委練鴻慶表示，蔡英文真的應該要向馬英九、張善政，2016年的0206大地震，剛接任行政院長的張善政在清晨5時到達位於新北市新店的中央災害應變中心，隨即趕往台南永康勘災，在勘災後中午趕回中央應變中心，再到台北與烏日高鐵站協調指示，然後在晚上7時第3度前往中央災害應變中心坐鎮，這與今天蔡英文的態度，實在相差太多。

練鴻慶痛批，「蔡英文之心，路人皆知」，因為花東較不支持綠營，對於災情也就只想應付了事，這證明了蔡英文不是想當台灣人的總統，而只想當民進黨的總統，如果蔡總統覺得這樣講不公平，就請用行動來反駁，在最短的時間內關懷花東。