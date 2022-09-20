高虹安遭媒體爆料博士論文有爭議，民進黨新竹市長參選人沈慧虹20日炮轟高簡直是「張善政2.0」，且過去高曾說「被控抄襲沒有迅速出面道歉，就是在硬拗」，如今是迴力鏢打到自己身上，呼籲高虹安以同樣的標準檢視自己的論文。

沈慧虹指出，高虹安拿公家經費出國讀書，再挪用屬於公家財產的共同研究報告，當成自己的博士論文，「把資策會當成工具人，寄生國家」。沈慧虹也指出，新竹人學歷高，全台創稅最高，高虹安不僅騙新竹納稅人的錢，現在又要騙新竹人的票，騙錢又騙票。

沈慧虹指出，高虹安曾高喊「誠實是政治人物最基本的要求」，也說過「被控抄襲沒有迅速出面道歉，就是在硬拗」，如今迴力鏢打到自己身上，呼籲高虹安以同樣的標準檢視自己的論文、檢視自己的誠信，不要輪到自己就換套標準、百般辯駁。

另外針對高虹安昨日報案被假帳號冒充，沈慧虹則回應說，民眾黨在台北市善用網軍，帳號寄生在市府下眾所皆知，民眾黨網軍利用市府資源抹黑攻擊其他陣營，這都不正常也不應該，沈慧虹抨擊，這件事不是報案就可以掩蓋。