根據周二公布的數據顯示，俄羅斯在八月出口給中國的原油數量較去年同期大增28%。

俄羅斯在八月出口給中國的石油，包括從東西伯利亞太平洋管線，以及俄羅斯歐洲和遠東港口的海運，總計834.2萬噸。就俄羅斯而言，中國為最大的俄油買家。

中國的油商延長了購買便宜俄油的期限，導致中國減少了從西非和巴西的進口，增加了來自於俄羅斯的進口。

中國增加俄油購買，反映出俄羅斯急於尋找歐洲以外的替代市場，中國也從歐洲退出買家中獲益。

據中國海關的數據，中國在八月從沙烏地阿拉伯進口了847.5萬噸石油，年增5%。沙國並在近四個月首次躍升中國最大石油供應國。

今年1~8月，沙烏地阿拉伯仍是中國最主要供應國，出口量為5831萬噸，但是年減0.3%；俄羅斯則為年增7.3%，為5579萬噸。

周二中國海關資料還顯示，來自馬來西亞的進口量較去年增長近1倍，達到337萬噸，約合79.4萬桶。在過去兩年，馬來西亞通常被用作為來自伊朗、委內瑞拉和最近俄羅斯產石油的轉運點。

資料也顯示，中國在八月沒有從美國進口任何原油。