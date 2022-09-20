減碳風潮襲捲下，2023年歐盟、2024年美國都將陸續徵收碳關稅，全台將有超過40萬家外銷業者受到衝擊，凡外銷歐盟及美國產品都需取得環保署碳稅認證，為協助企業因應，財團法人榮星環境教育基金會開設碳專業管理人才CBAM培訓班，採假日上課方式，免費提供1222名額，現正熱烈招生中。

在歐盟2023年起將針對高耗能產品收取碳關稅衝擊下，國內以出口為導向的企業普遍存在「碳焦慮」，其中在產業轉型的這個區塊尤其迫切，經濟部估算全台所有供應鏈廠商約20萬家工廠以及外貿型企業（外銷工廠）約30萬家若有產品銷售美國、歐洲27國家都必須通過環保署申請CBAM憑證，才能真正把產品賣出去。

財團法人榮星環境教育基金會董事長江良華表示，這也代表國內有超過40萬家企業、廠商都需要低碳管理師，舉凡創業或就業，擁有低碳管理專才已成為個人加值不可缺的專業，他鼓勵更多職場菁英宜盡早接觸，而企業則應加速培訓此類人才。

榮星環境教育基金會也率先拋磚引玉提供國內中小企業界1222名額免費培訓，協助企業與國際接軌乃致外銷市場通暢無阻。

榮星環境教育基金會顧問何餘雄說，基金會計畫整合科技、經濟、社會、環境各領域專業團隊來協助各中小企業成功產業綠色轉型，善用政府資源，統整民間力量，也優先花費二百萬的資金規劃提供一系列免費的CBAM專業管理課程，包含有『CBAM CEO培訓班』、『CBAM管理幹部培訓班』，首波將在9月24日、9月25日展開第一梯次課程，目前企業反應熱烈，呼籲有興趣者報名從速。