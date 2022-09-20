美國總統拜登近期接受CBS的「60 Minutes」節目訪問時宣告新冠大流行疫情結束，已經沒人在戴口罩。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，美國目前還在推動BA.5雙價疫苗的接種，當地也正與國會要求預算作為抗疫之用，對於「疫情結束」一說，應該要有更科學的方式來判斷。

拜登受訪時表示，「如果你有注意到，已經沒人在戴口罩，每個人似乎都相當健康，我認為情況正在改變，而且我認為這是完美的範例。」

對此，莊人祥今表示，據當地官員說，這個說法似乎不在拜登原來的講稿裡面，當地美國的醫療專家也認為，拜登的說法對於美國在抗疫的努力，會混淆不清，目前美國還在推動BA.5雙價疫苗的接種。

美國新冠肺炎公共衛生緊急狀態即將在10月中到期，莊人祥表示，當地有可能還會再延長，美國政府目前也和國會進一步要求224億美金來作為抗疫之用，這些都不是疫情結束的說明。對於疫情結束這一塊，應該需要有更科學的方式來做判斷。