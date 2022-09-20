市府淪側翼？被爆要員工加班反擊陳時中 柯文哲轟「鬼扯」：公務員當然要努力辯護

民進黨台北市長參選人陳時中日前提出「士林北投前瞻路網10年計畫」政見，民進黨議員簡舒培20日接獲北市府員工爆料，指台北市長柯文哲為替無黨籍台北市長參選人黃珊珊攻擊對手，高層周日下令交通局科長停休擬新聞稿稱政策「不可行」，她質疑交通局破天荒發新聞稿攻擊市長候選人的政見，儼然成為黃珊珊打手。

對此，柯文哲表示，候選人批評市府政策，局處公務員總要自我捍衛，他（陳時中）講說哪裡做不好，回去當然要看說到底真的做不好還是怎樣。柯強調，交通計畫絕對不是在地圖上畫一條線就好，還須檢視地面下是否有箱涵、有沒有運用到河川地，以及是否占到平面道路，這些都必須考量。

柯大酸，「你（陳時中）好歹研究一下，我們之前已經做過了，評估不可行了」，強調若認為可行，必須在現有基礎上告訴大家怎麼改，不然提出來只是被人家嘲笑而已。柯最後否認市府變「柯黃側翼」，強調市府被批評一定要回頭檢視是否沒做好，若有候選人鬼扯公務員，當然要為自己過去的努力辯護。

簡舒培稍早在臉書表示，陳時中周日提出「士林北投前瞻路網十年計畫」，希望透過提前規畫交通的方式，避免重演內湖因爲缺乏遠見的交通規畫，導致內湖交通困境難解。豈料下午，北市交通局破天荒以新聞稿攻擊市長參選人的政見不可行，交通局的公務人員儼然成了黃珊珊的政治打手，攻擊抹黑對手。

簡舒培透露，有交通局同仁向她爆料，指柯文哲為替黃珊珊攻擊對手，周日市府高層指示休假的交通局科長停休召開視訊會議，擬新聞稿打擊陳時中政策「不可行」，「這難道不是政治凌駕專業？」

簡舒培也說，過去陳水扁、馬英九、郝龍斌等人擔任市長時，交通局都不曾在選舉時回應市長參選人的政見，她反問「難道交通局長是民眾黨的黨員，所以整個交通局都變成民眾黨選舉打手？」。

簡舒培提到，台北市副市長彭振聲曾說「沒有做不了的工程，只有不夠的錢跟不夠的時間」，現在台北市政府為了黃珊珊，讓政治凌駕專業，「柯文哲要交通局否定陳時中，是做不到？還是陳時中點出了柯文哲的不作為，所以要交通局幫忙遮羞呢？」諷刺白色果然容易髒，而且是有史以來最髒。

交通局澄清，發布新聞說明並非想為任何市長參選人說話，只是針對陳時中陣營抨擊北市府交通8年不作為的部分進行政策辯護，協助外界釐清政策來龍去脈。