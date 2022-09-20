民進黨新北市長參選人林佳龍今(20)日在臉書上傳一段市政大願景系列影片「城市大溫暖篇」，他深信一位政治人物，不管做什麼位置，都必須以人為本，才能負責任地把事情做好，不辜負從政最初的願望：讓台灣更好。林佳龍說「請給我3分鐘的時間，跟我一起看見願景，看見新的新北市！」

林佳龍20日在臉書表示，參選新北市長兩個多月以來，他不斷提出許多政策，「透過演講的場合，也讓越來越多的市民了解我們的理念」。儘管很多人不斷告訴林佳龍，沒有人關心政見，但是他依然要負責任地研讀資料，開會討論，擘劃城市的願景，「因為，我相信有非常多新北市民非常關心，這座城市的未來，這裡是400多萬人生活的所在，值得更好的對待」。

林佳龍提及，他的對手靠著「好好做事、專心市政」八個字跟選民對話，這「不是我們樂見的民主品質」。林說市政大願景系列影片，是他誠懇的政見，率先以「城市大溫暖篇」開場，是因為他深信，一位政治人物，不管做什麼位置，都必須以人為本，才能負責任地把事情做好，不辜負從政最初的願望：讓台灣更好。

林佳龍最後表示，「請給我3分鐘的時間，跟我一起看見願景，看見新的新北市！」