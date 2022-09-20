民進黨新竹市長候選人沈慧虹日前開設instagram社群平台，其中一則短片就是她在香山步道遇到一位小女孩跟她加油打氣，還跟她說「你要打敗壞人哦」讓她笑回「好！我會加油！」。除了IG，沈慧虹也開設臉書、推特與line社群，分享平日行程的小花絮，邀請大家追蹤，進一步認識她對新竹的願景以及與市民的互動日常。

沈慧虹日前在臉書表示，她是社群新手，最近剛開通IG與推特，雖然追蹤人數還很少，但她都有認真更新。在她的IG限時動態分類裡，還有「虹與動物夥伴」，集結她與狗狗貓貓的互動，讓人看見療癒可愛的樣貌。

其中，沈慧虹在IG曾分享，中秋連假參訪香山溼地藝術季時，在賞蟹步道看到很多年輕爸媽帶孩子來玩，更遇到一位小女孩特別停下來和她說「副市長要加油！」本來小女孩已經要和媽媽離開，稍稍走遠後還回頭跟她說「加油！你要打敗壞人哦！」

沈慧虹幕僚透露，沈慧虹本人其實過去就習慣在臉書記錄生活日常，目前社群平台小短片與照片以側拍、紀錄為主，也希望讓更多人認識沈慧虹，不管是私下與人、動物的互動，或行程間的小花絮，看見她更多的樣貌。