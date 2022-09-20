精聯(3652)股票將於9月21日上櫃轉上市。該公司是歷史悠久的企業型手持式設備(Enterprise Mobile Computer)製造廠商，近年來因強化軟體研發，賦予產品多元智慧功能而大放異采，備受市場矚目，公司獲利持續穩定成長。

精聯深耕「自動辨識資料收集」(Auto Data Identification Capture)領域超過37年，並以「unitech」自有品牌，經由美國、荷蘭、中國、日本等子公司、14個據點、1200餘家經銷商服務全球客戶，產品以強固型PDA、條碼掃描器及RFID讀取器為三大主軸，主要應用在零售業、物流業、倉儲業、製造業、醫療業、化工業、服務業及政府機構等。

精聯擁有30餘年產業經驗，相當了解各行各業的差異和需求，更依據不同產業的作業環境與模式，設計特殊功能的手持式設備，例如對公安要求十分嚴格的石化業，則設置防爆功能。對於細菌傳染風險較高的醫療院所則加上防、抗菌處理。而須長時間使用PDA的物流業，精聯則提供槍把及伸縮自如的條碼讀取距離，以提高揀貨效率。為半導體及電子工廠所設計的無靜電條碼掃描設備，更能確保其產線品質。

隨著AIoT、工業4.0、大數據及AI技術被廣泛應用，單純的硬體設備已無法滿足客戶多樣化的需求，5年前精聯著手研發MoboLink管理平台軟體(Mobile Device Management ,MDM)，去年更通過Google MDM認證。Mobolink提供企業管理階層隨手掌握硬體設備的相關狀態，如設備使用率、裝置運作是否順暢，同時對PDA功能做安全性管控。

該公司同時開發超過500個API及SDK，軟體開發商皆能以此架構快速的自行開發軟體在手持式設備執行。新近導入AI配合Mobolink收集大量PDA電池健康資訊、CPU負載、記憶體容量、WiFi訊號強弱等，提供企業客戶PDA預防維修，在PDA故障前預先警示並維護。

值此智慧化浪潮席捲全球產業之際，精聯已提前做好準備，除了致力RFID模組及產品，也積極開發iOS作業系統周邊設備，去年精聯通過Apple MFi工廠認證，今年8月RP902 iOS RFID reader正式在Apple store上架。

董事長葉佳紋表示，未來將憑藉軟體開發的優勢，領先市場推出各種智慧化系統，如智慧倉儲管理系統、藥監管理系統、資產管理系統、冷鏈物流配送系統，這些龐大的應用市場將帶來無限商機，也是帶動公司營運大幅成長的主要動力。精聯正逐步朝企業型手持式設備的領導品牌邁進。