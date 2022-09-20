工業電腦廠維田(6570)在智慧製造、智慧交通、智慧醫療三大領域布局效益顯現，帶動出貨動能強勁，今年營運保持雙位數成長態勢，從7月起更連續兩個月營收創歷史新高。維田表示，今年公司營運規模擴大、費用控制得宜、加上美元匯率走升及產品售價調漲等因素，今年獲利成長值得期待。

維田進一步表示，受惠零組件缺料情況緩解及料況掌控得宜，帶動公司專案出貨順暢，其中美國千萬專案客戶產品需求範圍較廣，推升維田出貨力道更為強勁，加上歐洲的食品加工專案以及延續去年的加油站專案貢獻，預期下半年出貨表現將更優於上半年水準。

維田產品銷售區域比重約為歐洲51%，美洲34.6%，亞洲13.7%，近年因為疫情與戰爭影響，新基建需求較以往更為強勁，製造業邁向智慧工廠轉型以強化競爭力，加上因應疫情期間人力短缺問題，各大產業紛紛投入機器運用，預期將因此帶動更多工業電腦需求。而維田的工業電腦產品具有防鏽、防塵、防水、防爆等特殊功能，並且長期與工業自動化、食品工業、化工業、石化業、運輸交通業等領域等客戶維持穩定關係，有助於維田進一步強攻工業電腦市場。

維田瞄準智慧製造、智慧交通、智慧醫療等利基型產業領域發展，提供完整的垂直應用領域與ODM客製化解決方案，針對客戶需求開發軟、硬體完整之解決方案，以期提升工業電腦附加價值，並藉此增加與客戶的黏著度。在智慧製造領域，工業自動化相關設備仍是維田主要營收來源，去年新上市如「智慧製造HMI人機介面」、「不鏽鋼全防水工業電腦」等，目前已有明顯營收貢獻，今年新推出的「機器視覺應用」工業電腦(Machine Vision BOX PC)，更能藉由透過電腦視覺輔助，大幅提升影像辨識及判斷效率，並可廣泛應用在各類製造業AI自動化生產、瑕疵檢測、圖像辨識、邊緣運算、大數據等等，進一步強化公司產品布局。

看好智慧交通未來成長空間，維田加速開發應用於如海事船舶、軌道交通、智慧車載等方面應用，提升交通安全上的操作便利性與可靠性，由於維田產品具有備強固耐震，耐候佳等特點，目前已有大陸工程車、台灣電動巴士、充電樁等客戶所使用，公司也持續配合客戶所需，開發新應用領域應用(包含加油站等戶外應用的高階產品以及公路、軌道IoT監控等)，預期整體智慧交通明年將會有進一步成長。

維田今年正式取得ISO 13485的安規認證，為維田前進醫療市場跨出重要的第一步，首批醫療用平板預計年底前即可出貨，並接續推出應用於病房照護、視覺分析智能醫療等醫療專用產品，將一口氣發表醫療用主機、PANEL PC、顯示器等系列產品，此系統能藉由AI輔助分析醫學影像(如X光片等)，大幅提升影像辨識及判斷效率，能有效協助醫生快速判讀影像，及進行數據分析等，更能有效減少、甚至避免醫療中的許多差錯，從而提高醫療服務質量。

而為持續深化海外市場，進一步拉高海外訂單能見單，維田預計參加11月份德國紐倫堡自動化展(SPS 2022)，維田展出多種規格工業自動化與機器視覺等新產品，爭取更多國際客戶合作，並規畫明年起亦將擴大通路布局與海外據點設立，並同時持續拓展歐洲當地經銷通路，全面搶占全球工業4.0商機。