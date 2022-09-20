台股今日開高震盪遇上5日線時壓力出現，指數無法繼續攻高，美國宣布新冠疫情結束，觀光族群應聲大漲，航運及生技等人氣不弱，尾盤買單拉抬台積電(2330)、鴻海(2317)、宏達電(2498)、威盛(2388)、南電(8046)等，終場集中市場收14549.30點，漲123.62點，總成交值增至1653.15億元；櫃買市場收190.04點，漲1.21點，總成交值縮減至422.19億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今日反彈，不過量能未有效放大，市場靜待台灣時間本週四凌晨的美國聯邦公開市場委員會會議，是否如市場共識的升息三碼。短線美、台股市連動性高，若美國升息幅度如預期，可以算是利空出盡，不過，在均量下彎及均線走弱的情形之下，台股將難脫震盪打底的情形。

盤面上，台積電中場過後，多頭強勢表態，收在476.5元，上漲2.03%，重回五日線；聯發科(2454)收在605元，上漲0.17%；電動車族群人氣旺盛，華城(1519)收盤狂漲7.67%，收在43.5元、康舒(6282)收在30.3元，大漲5%、劍麟(2228)、茂達(6138)收漲4%以上；美國總統拜登宣告新冠疫情大流行結束，觀光族群樂不可支，王品(2727)收在漲停板136元、八方雲集(2753)、六角(2732)、晶華(2707)收漲7~8.5%不等；航空雙雄華航(2610)收在22.7元，上漲1.11%、長榮航(2618)收在35.1元，上漲3.39%。

由籌碼來觀察，昨日外資在現貨市場賣超約70億，在期貨場減碼2000多口，目前整體淨多單口數為8000多口。由技術面來看，台股今日開高後震盪，明日觀察重點在於能否挑戰十日線反壓。

本週將有13國央行召開決策會議，最先開跑的為美國聯準會，多方都預期升息大約3碼，若是能符合各方預期的3碼，台股可望與美股同步反彈，量能是否可以跟上放大需要特別留意。