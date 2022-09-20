爵士脫手兩大球星戈貝爾(Rudy Gobert)及米契爾(Donovan Mitchell)後，宣告正式邁向重建階段，不過陣中仍有著康利(Mike Conley)、波達諾維奇(Bojan Bogdanovic)等綁著長約的主力輪換，代表著爵士高層的工作還沒有結束，自從將米契爾推上交易談判桌，就一直與爵士產生連結的湖人，對波達諾維奇始終有著極大興趣，不過根據知名記者溫霍斯特(Brian Windhorst)報導，太陽已經加入了爭奪波達諾維奇的行列，希望迎回這位頂級射手，也成為湖人最大的競爭對手。

上賽季被認為有機會再度挑戰總冠軍，太陽卻提前在第2輪遭獨行俠淘汰，在近2年陣容沒有太大變動的情況下，也讓太陽深知必須要改變目前陣容，才有可能再次衝擊總冠軍賽，據溫霍斯特報導，首先遭到太陽開刀是克勞德(Jae Crowder)，雖然他在側翼一直是可靠的3D球員，不過太陽自家培養出的強生(Cameron Johnson)明年賽季即將結束新人合約，勢必得端出長約綁住強生，這也讓太陽決定放棄功能性與強生幾乎重疊的克勞德。

溫霍斯特表示，太陽看準爵士重建意圖，已經將休賽季補強目標放在波達諾維奇身上，並願意拿出克勞德做交易，只剩下1年合約的克勞德，對爵士球團負擔不大，而且克勞德如果在爵士有絕佳發揮，又能在季中將他交易出走，換取更多潛力新秀及選秀籤，克勞德對於爵士來說相當具有吸引力。

The Suns are in trade negotiations right now, mainly centered around Jae Crowder, per @WindhorstESPN. Bojan Bogdanovic is a potential target to monitor.



Windhorst also relays Phoenix is working on a long-term contract extension for Cam Johnson. pic.twitter.com/g23IoiqfWw — Evan Sidery (@esidery) September 19, 2022

上賽季湖人無緣季後賽，外線命中率不佳是戰績慘澹的原因之一，湖人上季三分線命中率僅3成47，排在聯盟倒數第8位，為了增添外圍火力，湖人也看上了波達諾維奇拉開進攻空間的能力，想藉此讓詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)在禁區更得心應手些，只不過爵士似乎對湖人提出的交易包裹不太感興趣，在雙方敲不定籌碼的狀況之下，或許會讓太陽趁虛而入。