中秋連假之後，國內疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天表示，上周全國住宿式機構陽性率較前一周微增0.3％，整體陽性率是闊別7周以來首度站上1％，不過機構內確診致死率並未上升太多，仍然維持2.6％。

指揮中心表示，上周住宿式服務機構的感染通報共有459例員工、956例住民，其中有59例為中重症，死亡則增加13例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，上周機構住民的確診率確實有些微升溫，但致死率仍然控制得宜。

羅一鈞表示，上周住宿式機構的給藥率平均為91％，其中以老人福利機構給藥388份最多，其次為一般護理之家、精神照護復健機構、住宿式長照機構，整體給藥率為平均值以上。

受到疫情影響，昨天全國口服抗病毒藥物共開出8152人份，其中6381份為倍拉維，羅一鈞提醒，目前全國住宿式機構的陽性率已回升到1％，是相隔7周以來首見情形，呼籲相關單位最好準備，應對疫情高峰來襲。