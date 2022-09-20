新北市樹林藝文中心特色節目「2022樹林跳：跳島舞蹈節」今年邁入第三屆，回歸實體舉辦，10月24日至11月6日將以「舞蹈在一起」為主軸，規畫2檔演出節目、16場工作坊、1場電影特映、2場講座及1檔Podcast節目，希望邀集民眾齊聚，透過新型態的舞蹈展演，滾動更多在地藝文能量。

文化局指出，「樹林跳：跳島舞蹈節」邀請驫舞劇場及OISTAT國際劇場組織，依據場館特性、目標及區域特色，推出新型態演出和多元推廣活動的舞蹈節，將樹林打造成親民的舞蹈基地，今年策展團隊透過創新、豐富又親民的內容，齊聚大家在樹林一起跳，並加入新血Thinkers’ Studio思劇團協辦，跨足不同領域組織共同合作。

今年舞蹈節推出五大系列活動，結合現代舞、芭蕾、街舞、肚皮舞等多元舞蹈類型及創新內容，包含2檔演出節目《身體我的名片》、《樹林趴》，以及《獨舞者的樂章》電影特映、《舞蹈帶我走》系列講座、身體工作坊、《藝術家面對面》Podcast。

其中節目《身體我的名片》首演時就獲得觀眾好評，11月5、6日將邀集16位藝術家進行長達6.5小時的馬拉松演出；《樹林趴》由擅長街舞與芭蕾的藝術家鍾長宏與素人表演者共同創作，結合芭蕾語彙和動感音樂，翻轉芭蕾印象；《舞蹈帶我走》用舞蹈評論和舞蹈構作兩大面向來認識舞蹈；16場免費身體工作坊將以「一般大眾」、「專業身體工作」與「樂齡對象」三大族群為目標，各領域舞蹈工作者將帶領參與者舞動身體。

另外，《獨舞者的樂章》電影特映將播放台灣首位人體模特兒林絲緞的舞蹈生涯發展，帶領民眾認識台灣舞蹈史；Podcast《藝術家面對面》會帶領聽眾一窺舞蹈節和舞蹈工作者背後祕辛。

文化局表示，跳島舞蹈節核心聚焦於多元的身體，今年重返劇場邀請20位藝術家與講者，對各自關注議題展開對話，民眾若有興趣可至跳島舞蹈節官方網站（https://www.widf.tw/）查詢，《身體我的名片》、《樹林趴》為售票演出，購票請上OpenTix售票系統；電影特映、免費講座與身體工作坊報名請洽Accupass活動通；《藝術家面對面》Podcast節目將於11月下旬上線。