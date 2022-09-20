我國新冠疫苗採購價格不公開，本報今天獨家報導「疫苗採購恐比國際價格多70億元」，專家更指控政府採購新冠疫苗是合法貪瀆。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，採購劑量多寡、採購時機、是否為低中收入國家等因素，都是可能影響採購價格的變數，並駁斥貪瀆的指控。

指揮中心日前公布，我國自購疫苗預計今年底到貨5351萬劑，總採購金額為408.6億元，但本報引用美國生醫媒體《BioSpace》及國內立委曾公布的疫苗採購價格，取平均值計算，該劑量僅需花費335.4億元，差距高達70億元，遭專家批評是「合法貪瀆」。

莊人祥今回應，嚴正駁斥疫苗採購貪瀆的莫須有指控，報導引述媒體報導國際均價，但並未註明消息來源，至於疫苗採購價格，可能影響的變數包括採購劑量多寡、採購時機、是否為低中收入國家，都會影響疫苗採購單價。

新冠疫苗持續接種，160萬劑次世代疫苗抵台，預計24日配送至各縣市開打。但國內近期接種情況停滯，莊人祥說明，可能是因為大家知道有次世代疫苗可以打，導致最近有遲滯情形；目前已有一些縣市安排在24日開打，符合資格的民眾請向各衛生局了解如何預約接種。

我國目前取得莫德納次世代BA.1雙價疫苗，共160萬劑，根據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，將優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用，未來將視接種情況開放第二階段接種，包括50到64歲成人、醫事人員、機場港埠等高風險職業等。