新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今表示，根據國際情況，目前BA.5仍是世界主流，預計還會有2、3個月的時間持續居於主流地位。至於未來會不會演化出新的、更強勢的變異株，或是BA.5、BA.4.6出現雙主流，都有可能性存在，還需要持續關注。

國內昨公布4例BA.4.6個案，醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨日4例個案都是輕症或無症狀。國際報告顯示，BA.4.6仍屬於輕微病症，沒有嚴重的報告。Omicron的演化趨勢也是往輕症持續演化，目前國際上比較關注的，除了BA.5之外，BA4.6、BA.2.75，都是輕症的趨勢，還沒有往重症化演進的變異株出現。

羅一鈞表示，BA4.6的優勢是免疫逃脫，傳播力比BA.5高一點點，不過在英、美等地的佔比仍偏低，是否機會超過BA.5，還有待後續觀察。BA.2.75先前也有一度說可能會蓋過BA.5，不過以全世界主流還是BA.5的情形來講，BA.5可能還會有2、3個月的持續主流地位。

至於這段時間，會不會演化出新的、更強勢的變異株？羅一鈞表示，還是有可能，另BA4.6、BA.5雙主流的可能性也存在，還是需要關注後續有沒有其他競爭的變異株出現。