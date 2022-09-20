為強化企業落實召開勞資會議，勞動部要求2019年起，首次申請成為上市或上櫃公司，應先提供召開勞資會議相關文件，經勞動部審查同意後，列為提供證交所及櫃買中心申請必要文件，據統計，至今已有約150家企業已依程序辦理，但也有約1成因程序不符等遭退件卡關。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，考量上市或上櫃公司應對於提升勞工權益更具企業社會責任，因此與金管會合作，要求公開發行公司於初次申請上市櫃前，應先將最近1年內定期召開至少4次勞資會議紀錄等相關文件函送勞動部審查後，才能依規定向證交所或櫃買中心申請上市櫃審查。

但王厚偉說，發現部分公司在選舉勞方代表、召開會議、會議進行過程到會議紀錄的製作，皆有發生不符法令情事，如公司選派完勞資代表或勞資代表有發生遞補、補選或改派而有變更時，未依法備查；或設有分公司或其他事業場所的公司，未注意事業單位及各事業場所應分別召開勞資會議，更曾有勞資雙方代表未達各過半數出席，造成該場會議未達開會法定人數仍照常開會等情事，送至勞動部審查時遭退件。

王厚偉提及，除了輔導個別企業外，也會與證交所及櫃買中心合作，近期將與輔導券商及會計師事務所共同協助企業落實勞資會議。