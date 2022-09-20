中國國務委員兼外長王毅在美國會見前美國國務卿季辛吉時表示，中美關係當務之急是妥善管控台灣問題，否則將對中美關係產生顛覆性影響，美方要明白反對與制止台獨。

根據中國外交部網站消息，王毅在當地時間19日於美國紐約會見了季辛吉（Henry Kissinger）。

王毅在會面強調，當務之急是妥善管控台灣問題，否則將對中美關係產生顛覆性影響。指美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）「竄訪台灣地區」、美參議院審議「台灣政策法案」、有關協防台灣的言論，都嚴重挑戰中美三個聯合公報，嚴重破壞中美關係的政治基礎。

他說，實現和平統一是中國的最大願望，也將為此盡最大努力。「但必須看到，台獨越猖獗，和平解決台灣問題的可能性就越消減。」

王毅也說，如果觸犯「反分裂國家法」，中方必將依法採取堅決行動，捍衛國家的主權和領土完整。要維護台海和平穩定，美方就應認真回歸一個中國本義，明白反對和制止台獨。

在這場會面中，王毅形容季辛吉是「中國人民的老朋友、好朋友」，為中美關係的建立和發展作出了歷史性貢獻。今年是前美國總統尼克森（Richard Nixon）訪華和「上海公報」發表的50年，中美應該認真總結好50年交往的有益經驗。

根據中國外交部網站，季辛吉回顧了當年與中國領導人達成「上海公報」的歷史經緯，表示應充分認識台灣問題對於中國的極端重要性，美中之間要對話而不要對抗，應打造和平共處的雙邊關係。